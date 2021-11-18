الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الوضع السياسى فى العراق

الرئيس العراقى
الرئيس العراقى

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني"، اليوم الأربعاء، الوضع السياسي في العراق، والمرحلة التي أعقبت الانتخابات النيابية.


ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد تناول اللقاء سبل تطوير وحل مشاكل العملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى توحيد الرؤى لمواجهة التحديات والقضايا الراهنة في العراق عامة وإقليم كردستان.


وفي سياق منفصل، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، أحد المطلوبين بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد.


وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان مقتضب، إنه "تم إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب ضمن قاطع الكرادة"، دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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عن الانتخابات الليبية وغيرها

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