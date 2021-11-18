تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الخميس 18-11-2021

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 18-11-2021، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بنهاية الأسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم الخميس 18-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 17.618 جنيه و17.7340 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.83جنيه لـ 17.85جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7995 جنيه لـ 17.7340 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.916 جنيه لـ 17.8510 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.7217 جنيه لـ 17.618 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.92 جنيه لـ 17.8366 جنيه.

وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.727 جنيه لـ 17.623 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.919 جنيه لـ 17.8365 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.7248 جنيه لـ 17.618 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع من 17.92 جنيه لـ 17.8366 جنيه وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.618 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.8366 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.753 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.931 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.641 جنيه للشراء، 17.8592 جنيه للبيع.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو والتى تضم 19 دولة قد ارتفع إلى 4.1٪ في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فيما حقق اقتصاد المنطقة نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه، كما توقع البنك المركزى الأوروبى انخفاض معدل التضخم دون المستهدف لـ 2% مع تعافى الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، وتلاشى القيود المفروضة على حركة الإنتاج والتصنيع والتجارة.