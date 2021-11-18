الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوى فى الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

نجلاء بدر
نجلاء بدر

استكملت الفنانة نجلاء بدر نجاحها في تقديم شخصية "ياسمين" الأم التي تعاني عقب وفاه زوجها، من خلال  ردود أفعال إيجابية  بعد عرض الحلقة الخامسة من حكاية "ويبقي الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، والذي تقوم ببطولته  بجانب كلا من، لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.

 

وحققت نجلاء تفاعل كبير على السوشيال ميديا عقب مشهد أعتذارها لنجلها "وليد"، الذي قامت بضربه خلال الحلقة الماضية بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الراحل، الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل.
 

وتألقت نجلا في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان وهو مشهد  بين "ياسمين" و نجلها "وليد" التي غلطت في إسمه لتقول أسم والده الراحل "عمرو"، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شىء أخر.

 

ولاقت نجلاء ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، وهو ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة "ويبقي الأثر" تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.


https://fb.watch/9l4GWr1VCD/

وتألقت نجلاء بدر في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان وهو مشهد  بين "ياسمين" و نجلها "وليد" التي خطأت في اسمه لتقول اسم والده الراحل "عمرو"، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شىء أخر.

 

ولاقت نجلاء ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، وهو ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة "ويبقى الأثر" تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

السوشيال ميديا الفنانة نجلاء بدر سوشيال ميديا أماني التونسي وفاة زوجة إلهام عبدالبديع اعتذار كوجاك أمل لسوشيال ميديا أفعال إيجابية

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