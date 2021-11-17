الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 350 كيلو من الأطعمة الفاسدة في حملة مكبرة بدمياط

حملة تموينية
حملة تموينية

قال الدكتور سيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك، إذ تم شن حملات على أماكن متفرقة بدمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور، بالإضافة إلى المرور على 55 منشأة، منها 35 منشأة غيرمرخصة، و4 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، تم التوصية بغلقها جميعًا غلقًا إداريا.

وتم تحرير 50 محضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية لمتداولي الأغذية، ولعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وتم إعدام 350  كيلو جرام أغذية تالفة و50  لتر عصائر مجهولة المصدر، وضبط  طن زيت طعام مجهول المصدر داخل صهريج فى أحد المنشآت، و44 كرتونة صلصة طماطم منتهية الصلاحية، و528 لتر خل أبيض متغير الخواص الطبيعية، و13 كرتونة سناكس ويندوز منتهية الصلاحية.

سحب 130 عينة أغذية متنوعة

تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم سحب 130 عينة أغذية متنوعة للفحص بالمعامل المختصة، لتحديد الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط صحة دمياط

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عن الانتخابات الليبية وغيرها

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