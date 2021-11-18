10 نصائح قبل الشراء أونلاين

حدد جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمستهلكين قبل الشراء أونلاين إلكترونيا حفاظا على حقوق المستهلكين ومنع وقوعهم في الإعلانات المضللة من خلال المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة من المواقع الإلكترونية التي ليست لها عناوين ثابتة أو أرقام هاتف أو غير مرخصة أو بيانات كافية ومنها:



أولا: تجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء، حيث يمكنك مقارنة أسعار والمواصفات الخاصة بكل سلعة تريد شرائھا.



ثانيا: تسوق عبر موقع أمن Secure website والذي يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملھا في الشراء.



ثالثا: قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.



رابعا: احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، حيث إن بعض المواقع تحتوي على خانات لأسئلة المتكررة faqs فلابد من مراجعتھا إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.



خامسا: احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بھا عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب Hard disk.



سادسا: احذر الإفصاح عن تفاصيل وبيانات عن بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة.



سابعا: قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت وأسماء الشركات التي اشتريت منھا والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعھا على الإنترنت.



ثامنا: استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت وخصصھا لھذا الغرض حتى يسھل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك واحرص على أن يكون رصيد ھذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الإنترنت.



تاسعا: انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستھلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاھدة السلع قبل الشراء.



عاشرا: اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية تكلفة النقل والتوصيل للمستھلك.