حالة نادرة.. سيدة تضع مولودًا بـ«سنتين» فى بنى سويف

شهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، مساء اليوم الأربعاء، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تعاني من انقسام الرحم، لمولود يحمل موضع سنتين لبنيتين، في واقعة قد تحدث لأول مرة داخل مستشفيات المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان محمود تمام، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى سمسطا المركزي، إن السيدة تمتلك رحمًا منقسمًا، لذا تم إجراء ولادة قيصرية لها، ليفاجأ أن المولود لديه موضع سنتين لبنيتين مكسوتين باللحم، يمكن ملاحظتهما في الفك السفلي.