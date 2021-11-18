7 نصائح للمستهلكين قبل الشراء السيارات من المعارض.. تعرف عليها

حدد جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح الضرورية للمستهلكين قبل شراء السيارات من المعارض والشركات ومنها:

أولا: يجب التأكد من بلد المنشأ، فمن الضروري الاطلاع على المستندات الرسمية التى تثبت بلد المنشأ للسيارة، ويجب أن تتحقق من ذلك بنفسك حتى يتبين لك بعد الشراء أنھا مصنعة في بلد يتمتع منتجاتها في مجال السيارات بالسمعة الطيبة فى مجال صناعة السيارات.

ثانيا: التحقق من قائمة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة، ويجب أن تبحث في دليل الاستخدام وشھادة الضمان عن الموزعين المعتمدين وكذلك مراكز الخدمة.

ثالثا: يمكنك عند الشراء للسيارة أن تتواصل مع الشركة صاحبة العلامة التجارية للاستفسار عن الموزع قبل الإقدام على الشراء.

رابعا: قد تنخدع في الإعلانات المضللة من خلال الموزعون الذين يغرقون المدينة بلوحات إعلانية ذات أضواء مبھرة تشير إلى أنھم الموزعون المعتمدون للشركة، ولكن تظھر المفارقة الغريبة والعجيبة أنهم على خلاف الحقيقية، وهذا يقع تحت بند مخالف لقانون حماية المستهلك، وهو الإعلانات المضللة، حيث تتبرأ الشركة الأصلية من المعرض لكونه ليس من ضمن الموزعين المعتمدين لديھا وبالتالى لا يمكن الرجوع على الشركة.

خامسا: يجب التأكد من مواصفات استھلاك السيارة للوقود من حيث بيانات الاستهلاك للوقود بشكل واضح فى دليل الاستخدام Manual s’User الخاص بالسيارة، فقد تدعي بعض الشركات بأن السيارة ھي أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود "لتر البنزين يكفي لقطع مسافة ٢٠ كم" ًوھو بالطبع أمر كاف للتأثير على قرار المستھلك بالشراء.

سادسًا: التأكد من تاريخ الاستلام للسيارة من خلال الانتباه إلى تحديد تاريخ واضح للاستلام بالمحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفھية، فمن الممكن أن تسدد مقدم الحجز دون أن تحصل على السيارة بالسرعة الكافية، وتفاجئ بأن أحيانا في أقرب وقت دون تحديد التسليم بعد شھرين أو ثلاثة، وتمر الأيام والشھور دون أن تستلم السيارة أو حتى

تسترد مقدم الحجز، بل والأدھى من ذلك أن بعض المعلنين قد يجمعون أموال المستھلكين ويلوذون بالفرار شيئا عنه وعليه.

سابعًا: يجب أن يتعاقد المستھلك مع المعلن عن معارض السيارات بعد إجراء التحريات عنه ومعرفة العملاء السابقين ممن قاموا بالشراء لتقييم المعرض وسمعته في الالتزام بكافة الوعود، ويجب استطلاع رأي المستھلكين من خبراتھم قبل التعاقد معه.