حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 18 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يوم جيد تطرأ تغييرات على بعض الأوضاع، وتنفّذ بعض المشاريع الخاصة وربما تخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء.

عاطفيًا: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانبًا لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام.

صحيًا: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

جومانة مراد

الثور

مهنيًا: القمر المكتمل في برجك والمربع الفلكي يفتح لك هذا اليوم مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائدًا في بداية الشهر.

عاطفيًا: كُن مرِنًا وعالج الأمور الطارئة بليونة وتفهّم، تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة.

صحيًا: إذا كنت متألمًا أو تعبًا فإنك تستعيد عافيتك بسرعة.

من مشاهير هذا البرج الباتشينو.

الباتشينو

الجوزاء

مهنيًا: يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئا وكُن واقعيًا كما نعهدك.

عاطفيًا: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب.

صحيًا: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

راغب علامة

السرطان

مهنيًا: يوم مهم للاتصالات ما يجعلك تتخلص من العراقيل وتجابه أشخاصًا متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس.

عاطفيًا: العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة.

صحيًا: احتمال انخفاض الحيوية وزيادة التشنج العصبي، عليك ممارسة التأمل والاسترخاء واليوغا.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب.

مجدي يعقوب

الأسد

مهنيًا: جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة.

عاطفيًا: كن عادلًا مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية.

صحيًا: مناعة ومقاومة وبرودة أعصاب على الرغم من التعب والإرهاق.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

هاني سلامة

العذراء

مهنيًا: يوم جيد جدا يحمل لك قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلًا مع الحبيب وقد تميل إلى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية.

صحيًا: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحيانًا ما ينعكس سلبًا عليك.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.

كيت وينليست

الميزان

مهنيًا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفياً: تهتم فعلًا بالحبيب لكنك لا تظهر حماسة كبيرة للوجود بقربه، بل قد تشجع فكرة الاستقلالية والحرية المسؤولة.

صحيًا: لا تبدد طاقتك في أمور لا تستحق وحاول أن تكون أكثر اتزانًا ووعيًا.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي.

منة شلبي

العقرب

مهنيًا: تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة.

عاطفيًا: اشرح وجهة نظرك عن العلاقة للحبيب فقد يتفهم ذلك ويساندك في ما تفكر فيه.

صحيًا: الإرشادات المطلوب منك التقيّد بها لا تزال سارية المفعول، فلا تحاول التلاعب بذلك.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر.

جيستن بيبر

القوس

مهنيًا: طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.

عاطفيًا: غضّ الطرف عن سلبيات الحبيب، أما اذا كنت عازبًا فهذا يوم مناسب للتعرّف إلى أشخاص جدد.

صحيًا: حاول قدر الإمكان توفير جهودك لأمور تستحق الالتفات إليها وتفيدك صحيًا.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

جيرارد بيكيه

الجدي

مهنيًا: تعيش يوما إيجابيا وناجحا تحت تأثير القمر المكتم من برج الثور الترابي الصديق الذي يؤمن لك مكاسب مادية تنعشك وتزدهر أوضاعك المهنية وتحصل على ترقية ومكافأة.

عاطفيًا: لا تلحّ على الحبيب في أمور لا يستطيع التزامها، ولا تقيّده بأمور تعرف في أعماق نفسك أنه عاجز عن تنفيذها.

صحيًا: انتبه لصحتك وراجع الطبيب إذا شعرت بأي عارض، لا تهمل آلام الرأس والرقبة أو ضيق التنفس.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

إيهاب توفيق

الدلو

مهنيًا: لا يناسبك القمر المكتمل من الثور ولا المربع الفلكية من الشمس من برج العقرب لذلك لا تورط نفسك في مأزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل.

عاطفيًا: تفرح كثيرًا هذا اليوم ويرافقك الحظ على الصعيد العاطفي ويدخل البهجة إلى قلبك.

صحيًا: قد تكون وعكة صحية غير مؤلمة بداية ثم تتطور إلى وضع محرج، انتبه.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

شريهان

الحوت

مهنيًا: أجواء سهلة ورابحة معنويا وماليا سوف ترافقك تحت تأثير القمر المكتمل من برج الثور الصديق، بالإضافة إلى وجود الكواكب مجتمعة في العقرب الشمس عطارد والمريخ ما يجعل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة.

عاطفيًا: تبدأ اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة، ما يستدعي وقاية وحرصًا على عدم ارتكاب الأخطاء.

صحيًا: تشعر ببعض الخمول جرّاء النقص الكبير في المناعة ما يخفض نشاطك ويبطئ إيقاعك.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري.