الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمو بيكا يرد على قرار «الموسيقيين» بوقفه عن الغناء

مؤدي المهرجانات
مؤدي المهرجانات

أعلنت نقابة الموسيقيين منذ ساعات قليلة، عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدت في بيان صادر عنها أنه يمنع كل من ليس عضوًا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

وكان حمو بيكا ضمن القائمة التي وصلت إلى 19 شخصًا تم منعهم بشكل نهائي من الغناء، وهو ما جعله يخرج ويعلق على القرار عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث قال في مقطع فيديو :" مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني أنا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير" .

وتابع بيكا: "إذا قلتوا إننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا".

واختتم: "فى اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعى ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت.. حسبى الله ونعم الوكيل في كل واحد كان سبب في قطع عيشنا".

فيما لم يعلق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أو أي شخص آخر من الموقوفين تبعًا للقرار على بيان وقفهم من قبل النقابة، واكتفوا بالحديث هاتفيًا بمسئولي النقابة لمحاولة الوصول لحل يعيدهم إلى الغناء.

كما أن حسن أبوالروس الذي تم وقفه بقرار خاص هو الآخر، ينتظر الذهاب إلى نقابة الموسيقيين للوصول لحل لإعادته مرة أخرى للغناء، حيث سيتم التحقيق معه بسبب عدم الغناء بتصريح في مدينة الجونة، وهو السبب في إيقافه.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قال في بيان صحفي، إن قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء يعود لأكثر من شهرين، وتمت إضافة عدد من الأسماء بعد عمل اختبار لبعضهم، مؤكدًا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.

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