تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، وذلك نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع التواصل البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.





تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٥٢

موعد الشروق ٦:٢٣

موعد آذان الظهر ١١:٤٠

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد آذان المغرب ٤:٥٧

موعد آذان العشاء. ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٩

موعد الشروق ٦:٣٠

موعد آذان الظهر ١١:٤٥

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٥:٠١

موعد آذان العشاء. ٦:٢٢



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٤٠

موعد الشروق ٦:١٠

موعد آذان الظهر ١١:٢٨

موعد آذان العصر ٢:٢٧

موعد آذان المغرب ٤:٤٧

موعد آذان العشاء. ٦:٠٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٤٣

موعد الشروق ٦:٠٩

موعد آذان الظهر ١١:٣٥

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٥:٠١

موعد آذان العشاء. ٦:١٨





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٤٩

موعد الشروق ٦:٠٦

موعد آذان الظهر ١١:٣٣

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٥:٠١

موعد آذان العشاء ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٤٧

موعد الشروق ٦:١٧

موعد آذان الظهر ١١:٣٥

موعد آذان العصر ٢:٣٢

موعد آذان المغرب ٤:٥٢

موعد آذان العشاء. ٦:١٣

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٩

موعد الشروق ٦:٢٠

موعد آذان الظهر ١١:٣٦

موعد آذان العصر ٢:٣٢

موعد آذان المغرب ٤:٥٢

موعد آذان العشاء ٦:١٣



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٤

موعد الشروق ٦:٢٥

موعد آذان الظهر ١١:٤١

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد اذان المغرب ٤:٥٧

موعد آذان العشاء. ٦:١٨