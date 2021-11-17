الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الألمانى يمنح مطورى لقاح بيونتيك جائزة المستقبل 2021

الرئيس الألماني
الرئيس الألماني

حصل مطورو لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا على واحدة من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا.

ومنح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، جائزة المستقبل الألمانية 2021 إلى فريق المطورين برئاسة مؤسسي الشركة، أوزليم توريتشي وزوجها أوجور شاهين.

وقال شتاينماير إن فريق بيونتيك تمكن في غضون وقت قصير لا مثيل له من تطوير لقاح مضاد لكوفيد19- وتقديمه للحصول على ترخيص مقرونا بدراسات مكتملة.

وتبلغ قيمة جائزة التقنية والابتكار 250 ألف يورو ولا يقتصر شرط الحصول على الجائزة على الابتكار فحسب، بل يجب كذلك تطوير المنتج ليصبح قابلا للتسويق.

ويعد الترشيح لهذه الجائزة وحده بمثابة تقدير كبير داخل الأوساط العلمية.

وبيونتيك واحدة من أولى الشركات التي تمكنت من تطوير لقاح مضاد لكورونا، بالتعاون مع شريكتها الأمريكية فايزر.

ولم يعط اللقاح الذي تم تطويره بتقنية الحمض الريبوزي المرسال دفعة لحملة التطعيم على مستوى العالم فحسب، بل إنه شكل حقبة جديدة في عالم الطب.

كان فريق بيونتيك مرشحا للجائزة أمام مرشحين اثنين آخرين هما خبراء شركة "سيمنس هيلثنيرز" الذين طوروا تقنية فريدة من نوعها لتحسين صور الأشعة المقطعية، كما كان مرشحا للجائزة باحثون من جامعة مونستر ومعهد فراونهوفر التابع لها والمتخصص في علم الجزيئات والبيئة، حيث طور هؤلاء الباحثون بديلا مستداما للمطاط يصلح على سبيل المثال لإنتاج الإطارات.

يذكر أن جائزة المستقبل التابعة للرئاسة الألمانية يجري منحها منذ عام 1997.

بيونتيك كورونا المانيا تطوير لقاح مضاد لكوفيد19 الرئيس الألماني

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