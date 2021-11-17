الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعائد 1300 جنيه.. التضامن تعلن آخر موعد لتوظيف الرائدات الريفيات

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت وزارة التضامن أن آخر موعد لتقديم الرائدات الريفيات للعمل التطوعي، بمكافآت شهرية، السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة شروط لا بد من توافرها فى الرائدات  المتقدمات هى:-
حاصلة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.
- سن التقديم: من ٢١ حتى ٤٠ عامًا.
- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.
-لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي- تابلت).
- تحسن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
أما عن آلية التقدم والمستندات المطلوبة،  ومميزات التعاقد أشارت وزارة التضامن إلى أنها  تتمثل فى:
- التعاقد سنويًا ويُجدد بناء على حسن الأداء.
- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠- ١٣٠٠ جنيه طبقًا لحجم العمل.
- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.
وأكدت وزارة التضامن أن التقديم مـن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.e،  أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيف على رقـم ١٤٤٢ وإرفاق صورة من الرقم القومي، شهادة المؤهل وشهادة لائقة طبية لممارسة العمل.

وقالت الوزيرة إن الرائدات يسهمن فى نشر مفاهيم تنمية الأسرة والتربية الإيجابية وتنمية الطفولة المبكرة، وترسيخ صورة صحيحة للمرأة، وأهمية الاستثمار فى البشر، ضمن برنامجى «مواطنة ووعى»، إضافة إلى قضايا النساء، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والاتجار بالبشر وتمكين النساء ذوات الإعاقة وتكريم وتوقير السيدات المسنات.

وأكدت أن التغيير المجتمعي مستمر ومتدرج، ويأتى ذلك فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الوزارة على مستوى خدماتها وبرامجها، كما أنه سيتم تخصيص زيادة مالية للأبحاث والاستمارات التى تجريها الرائدات.

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التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الزواج المبكر الاستثمار في البشر الرائدات الريفيات مساعدة الآسر المستندات المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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