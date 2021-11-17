الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقيلة صالح يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة ليبيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أعلن المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح مساء اليوم بشأن الترشح إنه سيعمل على عودة اللاجئين والنازحين في ليبيا.

وأضاف: "حريص على استرداد مكانة البلاد وعزّها وأن تكون الحكومة حيث يكون المواطن".

وفي وقت سابق، أكد فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس أن الأخير سيقدم ملفه للترشح لرئاسة الدولة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليومين المقبلين، وفق الشروط التي تضمنها قانون انتخابات رئيس الدولة الصادر عن البرلمان.

وقال المريمي في تصريح لـ"الدستور"، إن عقيلة صالح سيعلن في بيان للشعب الليبي عقب تقديم ملف ترشحه، عن برنامجه الانتخابي والعملي لرئاسة الدولة.

وشدد المريمي على أن الانتخابات ستكون في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، رغم الأصوات الرافضة لإجراء الاستحقاق الوطني التي نسمع عنها ونراها لعرقلة العملية الانتخابية في ليبيا، لكن سيتم حل هذه الإشكاليات مع البلديات التي ينتمي لها هؤلاء وكذلك مع قادة القبائل والأعيان.

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي للشعب الليبي سيف الإسلام القذافي حفتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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