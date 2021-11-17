«قبل ما تشتري».. دليلك الشامل لرعاية كلبك بكل مراحل حياته

يعتبر اقتناء حيوان أليف خاصة الكلاب من القرارات الجيدة، حيث أثبتت الكثير من الدراسات الطبيبة، قدرته على تحسين الحالة المزاجية والعقلية خاصة لكبار السن.

عندما ينمو كلبك من جرو إلى كبير، ستحتاج إلى تعديل طريقة رعايتك له، إليك ما يمكن توقعه أثناء انتقالهم من مرحلة جرو إلى كلب ناضج وفقًا لما ذكره موقع " pets.webmd" الخاص بصحة الحيوانات.

مرحلة الحياة:

يعتبر كلبك جروًا من وقت ولادته حتى يصبح قادرًا على التكاثر، يحدث هذا في أعمار مختلفة، اعتمادًا على سلالة كلبك.

ووفقًا للخبراء بموقع " pets.webmd" تميل السلالات الصغيرة إلى بلوغ مرحلة النضج الجنسي في وقت أبكر من السلالات الكبيرة.

مرحلة الفطام:

يتحول الجراء ببطء من حليب الأم إلى تناول الأطعمة الأخرى عندما يبلغون من العمر 3 أو 4 أسابيع، حيث يجب أن ينتقلوا من مرحلة الرضاعة إلى الطعام بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 7 أو 8 أسابيع.

يتغير عدد الرضعات في اليوم مع تقدم الجرو في السن:

من شهرين إلى ثلاثة أشهر: 4 مرات في اليوم

من 3 إلى 6 أشهر: 3 مرات في اليوم

من 6 أشهر إلى 1 سنة: مرتين في اليوم

بعد عمر السنة ، أطعم كلبك مرة أو مرتين يوميًا، فقد تحتاج الكلاب الصغيرة إلى وجبات أكثر تكرارًا.

العناية بالأسنان:

قد تظهر على الكلاب علامات مرض اللثة في سن 4 سنوات - أو حتى في وقت مبكر من عمر سنة، في بعض الكلاب الصغيرة إذا كنت لا تعتني بأسنانها بشكل مناسب، لذا فإن الوقت المناسب لبدء رعاية الأسنان المناسبة هو عندما يكون كلبك لا يزال جروًا.

ولتنظيف أسنان الجرو، استخدم فرشاة أسنان خاصة للكلاب أو استخدم قطعة نظيفة من الشاش ملفوفة حول إصبعك، حيث يمكنك صنع معجون أسنان خاص بك من صودا الخبز والماء أو شراء معجون أسنان مصمم خصيصًا للكلاب، لا تستخدم أبدًا معجون الأسنان المخصص للأشخاص.

تدريب المنزل:

يمكنك تقديم فكرة التدريب على المنزل بمجرد فطام الجرو، لكنهم ما زالوا يتطورون ، لذلك لا تتوقع منهم أن يتعلموا بسرعة، فبحلول الوقت الذي يبلغون فيه من 4 إلى 6 أشهر، يمكنهم عادة الذهاب دون التعرض لأي حوادث.

التعقيم والخصي:

قد ترغب في تعقيم جروك، حيث تمنع هذه العمليات الكلاب من التكاثر وإنجاب المزيد من الجراء، يتم إجراؤها عادةً عندما يبلغ عمر الجرو ستة أشهر تقريبًا.

كما يمكن أن يساعد التعقيم والخصي أثناء كونهم كلابًا وليس بالغين في الوقاية من مشاكل مثل سرطان الثدي وأمراض الخصية عندما يكبرون.