«المليون شاب متطوع للتكيف المناخى» تطلق ورش عمل لمواجهة التغيرات المناخية

أعلنت مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، عن إطلاق ورشة عمل للتكيف المناخي من مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بواقع الأربعاء الأول من كل شهر ميلادي، وذلك بمشاركة الشباب المتطوعين من طلاب الجامعات المصرية وبعض الخبراء والمهتمين لمكافحة أثر التغيرات المناخية في مصر، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي.

وستتناول ورش العمل التدريب على تغيير بعض العادات اليومية التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري وأن الحد من هذه العادات البسيطة في مجموعها مع الأعداد الضخمة من أنشطة البشر تؤدي للتكيف مع المناخ.

وسوف يقوم بالتدريب وتأهيل الشباب قادة العمل المناخي لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي التي أطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.

وقال ياسر مصطفى عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، إن دور المكتبة في كبح جماح التغيرات المناخية يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ التي أطلقتها الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات استباقية مع الشباب المتطوع في ضوء توجهات القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود بناء القدرات للشباب.

وقال الدكتور مصطفى الشربيني رئيس المبادرة إننا نبذل هذه الجهود لتكوين الفريق التطوعي للعمل المناخي، وهو جيل المناخ من الشباب والخبراء الذين يعملون بجهود تطوعية ممثلين للمجتمع المدني، حيث إن هذه المبادرة تعد الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في العمل المناخي للمجتمع المدني.