وصول 97 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات بالوادى الجديد

أعلن محمد منير العديسي، مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول دفعة جديدة من بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين بمركزي الداخلة وبلاط.

يأتي ذلك استكمالا لمسيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومى مناسب، والجمع بين معاشين، والكشف المجانى فى المستشفيات، والإعفاء من الضرائب، الدمج فى المدارس، والدمج فى المعاهد والجامعات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب، وخصومات على الأندية الرياضية، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.