الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوات توعية و حملات طرق ابواب بقرية عمروس ضمن مبادرة حياة كريمة

«مياه الشرب» تنظم ندوات توعوية بقرية عمروس فى المنوفية

حملات طرق ابواب مياه
حملات طرق ابواب مياه المنوفية

قامت إدارة التوعية بشركة مياه  الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، بعقد ندوات توعية للمواطنين بمقر الوحدة الصحية بعمروس مركز الشهداء ضمن أحد المراكز التي يتم تنفيذ المبادرة بها.
وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس الشركة، إن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز الشهداء، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل.
كما نظمت الإدارة حملة لطرق الأبواب بالقرية لتعريف المواطنين بمشروعات “حياة كريمة” واستطلاع رأيهم حول أداء الشركة وخدماتها.

حملات طرق ابواب مياه المنوفية

حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
حملات طرق ابواب مياه المنوفية
تنمية المنوفية رسائل خدمات الشهداء المواطنين الصرف الصحي على خلال رشيد

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