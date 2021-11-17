الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على عروض نادى سينما المرأة بالهناجر الإثنين القادم

بوستر
بوستر

يستأنف نادي "سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ٢٢ نوفمبر في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر عرض كل من فيلم" نحمده إخراج مصطفي وفيق و فيلم "مسار حياة" اخراج "مصطفي وفيق" و فيلم "بفته بيضا" إخراج نور عادل، وفيلم "تفاصيل" إخراج "نور عادل" و فيلم" ونس" إخراج" ايه ابراهيم" .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي"؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي".

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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