محافظ أسوان: لن نسمح بإعادة بناء المنازل المتواجدة فى مخرات السيول

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عدم السماح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبان داخل مخرات السيول، سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضرري السيول الأخيرة، وخاصة في عزبة الفرن بكيما ومنطقة الناصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.



جاء ذلك خلال اجتماع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ومديري التخطيط العمرانى ووحدة تطوير العشوائيات والمالية.

ومن جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته ببدء أعمال لجان التفاوض بداية من الأسبوع المقبل، للعمل على إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية للوقوف على رغباتهم، سواء كان صرف التعويضات مالياً أو بتخصيص وحدات سكنية فى 3 عمارات، التي تم إنشاؤها وتضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، خاصة أن تطوير منطقة الصحابي العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى، في حين متبق 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار «عطية»، إلى أنه بالتوازي سيتم البدء فى إجراءات صرف التعويضات المالية للمستفيدين من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما، وأيضًا منطقة الناصرية والذين يأتون ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى، فى حين سيتم استكمال أعمال لجان المنشآت الآيلة للسقوط لحصر المستفيدين من تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو، والتى تقع على مساحة 74.6 فدان، حيث جار أيضًا دراسة المخطط التفصيلى للمشروع من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

إزالة آثار تداعيات السيول

جدير بالذكر أن استكملت إدارة الأمراض المتوطنة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، وبقيادة الدكتورة مروة محمود تنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمدارس والمباني الخدمية في المناطق، التى شهدت هطول السيول، وجاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة إزالة آثار تداعيات السيول التى شهدتها المحافظة مؤخرًا.