أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسي كيف ومتى وأين؟

.. " أوبزيرفر"البريطانية، كشفت أخطر ما وصلت إليه أزمة اللاجئين بين بيلاروسيا وبولندا.

.. ووسط متاهة أوروبية شمالية غربية، فجرت الصحيفة ملفها الصحفي الذي جعل اقطاب السياسة الاوروبية ومجلس الأمن والتعاون الأوروبي، يهتز، فالعنوان الذي اختارته " أوبزيرفر" صادم:(" نظام لوكاشينكو درب محاربين قدماء من أفغانستان والعراق لتنفيذ هجمات على الحدود مع بولندا.!).

.. 'أمام الصحافة العالمية، كاميرات الفضائيات، منظومة الملتيميديا العالمية، ووسائل الإعلام الرقمي، تبث بشكل مباشر من الحدود البولندية المغلقة.. والأخبار تقول حرفيا:

الشرطة البولندية وحرس الحدود يقفون بالقرب من الأسلاك الشائكة حيث يتجمع مهاجرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (....) عند الحدود بين بيلاروس وبولندا.

.. في ذات الوقت، كان مندوب " أوبزيرفر"، يقنع

وزير الثقافة البيلاروسي السابق" بافيل لاتوشكا" الخروج من قوقعة الصمت، وحدث ذلك؛ بطريقة صادمة وضعت أزمة بيلاروسيا-بولندا على حد السكين.

.. فما الذي قاله الوزير المسؤول السابق في النظام البيلاروسي الحديدي، المتحالف مع روسيا الاتحادية؟.

" لاتوشكا ".. صوب بندقيته - من خندق المعارضة-على صدر النظام السياسي العسكري في بلاده، وقال ان بيلاروسيا :"قدّ دربت محاربين قدماء من أفغانستان والعراق لتنفيذ هجمات مسلّحة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا" .

.. تدحرجت كرة الثلج، تباينت تصريحات جميع الأطراف، فما فجرته " أوبزيرفر"،يقلق أمن وصورة أوروبا، التي باتت بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان،في حالة ترقب للأوضاع الامنية، التي يتوقع حدوثها نتيجة الانفلات الأفغاني وأسرار.

" لاتوشكا "، مثقف سياسي، وقريب من النخب الاجتماعية والفنانين ورجال الأعمال وفي مكانته السابقة ، قبل انضمامه لصفوف المعارضة، بعد أن كان وزيرا للثقافة، علما ان الثقافة في الدول الاشتراكية، والشيوعية، تعد من الوزارات السيادية المقربة من النظام والسلطة.

قال لـ"أوبزيرفر": "يتم استخدام أزمة الهجرة من قبل" رئيس بيلاروسيا ألكسندرلوكاشينكو" لإدخال أشخاص لديهم خبرات أمنية و عسكرية، وحرب العصابات، ممن :" تلقوا تدريبات في بيلاروس، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ أعمال إرهابية"، سيكون اثرها عصيبا، اذا صحت المقابلة بالكامل(غالبا ما يتهم المعارض البيلاروسي لاتوشكا، بالخداع والتهويل) برغم مكانته السياسية السابقة.



الوضع، عدا"لاتوشكا" ،حديث الساعة في العالم(....)، ولأن له مكانة دبلوماسية رفيعة ( سفير لبلاده في فرنسا وبولندا سابقا)، فرّ إلى وارسو بعد انضمامه إلى المعارضة، لهذا كشف أسرار عميقة، احرجت روسيا وعديد الدول، ومما نشر عنه: إن لوكاشينكو بعدما أشعل أزمة المهاجرين عند الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي، سيدير صراعاً عسكرياً محدوداً، "وفي الوقت نفسه سيصدّر للعالم صورة عن أزمة إنسانية ويُحمّل الأوروبيين المسؤولية عنها"، معتبرها ان بيلاروسيا تنتهج منظومة إعلامية وسياسية بائدة: "هذا أسلوب من أساليب الدعاية في الحقبة النازية".

.. بالطبع، لن تقبل المجموعة الاوروبية ولا هيئات الاتحاد الأوروبي، بمجمل تصريحات الرجل، تحديدا إشارات المؤكد من أن قوات خاصة بيلاروسية ومخابرات عسكرية روسية، جمعها النظام في بيلاروسيا، مثلما اختار قدامى المحاربين الأفغان والعراقيين بعناية ونقلهم إالى بيلاروس بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر

.. لعل أخطر ما يترقب الانتباه له وتداول سياسيا وانسانيا، تأكيدات "لاتوشكا" من أنه:"تم تدريب المواطنين العراقيين هناك، في قاعدة أسام، والآن يقومون بتدريب الأفغان القادمينمن أراضي طاجيكستان والذين لديهم خبرة قتالية.

..وهو يفكك قنبلتة الإعلامية السياسية، تابع :" بالطبع، لم يتم تدريب عشرات الأشخاص، إنها وحدات من الأفراد"، ويضيف أن أولئك المقاتلين "يستعدون لمواجهات مسلحة عند الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي".

"الأوبزيرفر"، حاولت، كما هي التقاليد المهنية في الإعلام والصحافة، ان تكون موضوعية في تقريرها الذي قالت أنها طلبت تعليقاً من وزارة الخارجية البيلاروسية بشأن تلك المعلومات، إلا أن الأخيرة تجاهلت الطلب، والأخطر هنا أن الحكومة البولندية كانت على علم بادّعاءات لاتوشكا!.

تتأزم الحال انسانيا، وقد تتحول إلى حرب مقصودة، تنال من الحدود البيلاروسي البولندية، وهي توقعات ربما يحد منها امتداد موجات باردة وثلوج، ربما يسارع الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى والأمم المتحدة إلى نزع فتيل الحرب.