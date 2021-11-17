أيتن عامر تطالب «الموسيقيين» بتوضيح أسباب إيقاف حسن أبوالروس

طالبت الفنانة أيتن عامر، نقابة المهن الموسيقية بقيادة النقيب هاني شاكر بتوضيح أسباب قرار وقف الفنان الشاب حسن أبوالروس عن الغناء.

ونشرت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لحسن أبوالروس وصورة لقرار نقابة الموسيقيين وعلقت عليها قائلة: "مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللى هى إيه يا جماعة لازم توضيح مفصل".

تفاصيل قرار إيقاف حسن أبوالروس عن الغناء

وقررت نقابة الموسيقيين إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ"حسن أبوالروس" عن الغناء اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر .

وجاء قرار النقابة بعد موافقة لجنة العمل التى يرأسها منصور هندى، وذلك لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالموسيقيين.

كان حسن أبوالروس شارك في العديد من الأفلام مثل فيلم قبل زحمة الصيف، وفيلم من ضهر راجل، والماء والخضرة والوجه الحسن، كما شارك في العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل مهرجان أفبنيون.

واشتهر حسن أبوالروس، عام 2020، بمُشاركته في مسلسل بـ100 وش، الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي، للفنانين نيللي كريم وآسر ياسين.

كانت دينا الشربيني قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، الذى شاركها فيه الفنان حسن أبوالروس، وتم تصويره وسط البحر، وظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، وسرعان ما حصد الكليب آلاف المشاهدات خلال دقائق من نشره، والأغنية من كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل.

كما رصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، منصور هندى، أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم كالتالى:

حمو بيكا وحسن شاكوش.. تعرف على أسماء الممنوعين من الغناء





حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبوليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة