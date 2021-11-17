الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عالم

مصر: يجب استئناف المسار التفاوضى بين فلسطين وإسرائيل

مشاركة وزير الخارجية
مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني "AHLC"، والذي يعقد في العاصمة أوسلو برئاسة النرويج.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن كلمة مصر تضمنت الإعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والتي تعد آلية دولية هامة لتنسيق الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف مساندة الأشقاء في فلسطين.

وتم التأكيد على أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتغلب على تلك التحديات.

وأضاف حافظ أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين ولإعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، فضلًا عما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار.

وكذلك، تم التأكيد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره من أجل توفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي إلى إيجاد تسوية شاملة استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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