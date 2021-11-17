الإثنين.. السويد تطبيق قيودا جديدة لمواجهة تزايد حالات كورونا

شهدت الدول الاسكندنافية زيادات إضافية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السويد إلى الإعلان عن فرض قيود جديدة مزمعة يوم الاثنين المقبل.

وأفاد المعهد النرويجي للصحة العامة، بأن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 20 % عن الأسبوع السابق له.

ويقدر رقم تزايد الحالات، الذي يشير إلى العدد المتوسط للأشخاص الآخرين الذين سيصابون بالفيروس، بـ 3ر1، وتشير القيمة التي تزيد عن 1 إلى الزيادة المتضاعفة.

وفي مدينة ترومسو شمال النرويج، بلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام 635 حالة لكل 100 ألف نسمة، مما دفع عمدة المدينة اليوم للإعلان أنه قد يتعين على المواطنين قريبا إظهار جواز سفر كوفيد- 19 إذا كانوا يرغبون في زيارة المطاعم أو حضور الفعاليات.

وتثبت الوثيقة أن حاملها قد تم تطعيمه أو تعافى من العدوى أو جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا سلبية.



وسجلت الدنمارك اليوم الأربعاء أيضا أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة حتى الآن هذا العام، حيث سجلت 3907 حالات جديدة.



ونظرا لقلق السويد من تدهور الوضع في جيرانها، باتت تركز على اتخاذ تدابير أشد صرامة لإبطاء انتقال العدوى.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند و البرازيل والمملكة المتحدة وتركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.