الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم ورشة عمل بعنوان آفاق مستقبلية عن نباتات الزينة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب والدكتور عادل أبو السعود، وكيل معهد بحوث البساتين ورئيس الورشة والدكتور أحمد حلمي، وكيل معهد البساتين للإنتاج بتنظيم دورات تدريبية لدعم المحاصيل البستانية. 

وينظم قسم بحوث نباتات الزينة بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل تحت عنوان آفاق مستقبلية عن نباتات الزينة وذلك الأحد 28 نوفمبر 2021 بقاعة معهد بحوث البساتين. 

الزراعة تنظم ورشة عمل بعنوان آفاق مستقبلية نباتات

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