«التعليم»: لا يوجد أي معلم أو إداري ممتنع عن تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا يوجد أي معلم أو إداري ممتنع عن تلقي لقاح كورونا.

وأضاف حجازي، لـ"الدستور"، أن عدد المعلمين والإداريين الذين انتهوا من التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ أكثر من مليون و500 ألف معلم وإداري من إجمالي مليون و600 ألف، مضيفًا أن هناك نسبة بسيطة للغاية من المعلمين أصحاب أمراض مزمنة ومستعصية ومسموح لهم بعدم تلقي اللقاح.

وناشد نائب وزير التعليم جميع المعلمين والإداريين وطلاب المرحلة الثانوية بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وناشد د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم.