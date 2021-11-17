الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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مصر

«التعليم»: لا يوجد أي معلم أو إداري ممتنع عن تلقي لقاح كورونا

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا يوجد أي معلم أو إداري ممتنع عن تلقي لقاح كورونا.

وأضاف حجازي، لـ"الدستور"، أن عدد المعلمين والإداريين الذين انتهوا من التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ أكثر من مليون و500 ألف معلم وإداري من إجمالي مليون و600 ألف، مضيفًا أن هناك نسبة بسيطة للغاية من المعلمين أصحاب أمراض مزمنة ومستعصية ومسموح لهم بعدم تلقي اللقاح.

وناشد نائب وزير التعليم جميع المعلمين والإداريين وطلاب المرحلة الثانوية بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وناشد د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم.

العام الدراسي امتحانات وزير التربية والتعليم كورونا التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فيروس كورونا تصريح أمراض مزمنة عام 2020 طارق شوقى 2022 نائب وزير التربية والتعليم الامتحانات نصف العام طلاب النقل الدكتور طارق شوق الدكتور رضا حجازي المرحلة الثانوية

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