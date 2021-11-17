الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الرئاسى الليبى: بحثنا مع المبعوث الأممى عقبات الانتخابات

مباحثات المنفي وكوبيش-ليبيا
مباحثات المنفي وكوبيش-ليبيا

أعاد المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأربعاء، تأكيد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على أن وجود محمد المنفي رئيس المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي خلال مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في باريس مؤخرًا، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التقى اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

 

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، استعرض اللقاء نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، وسبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، مع المجتمع الدولي، كما ناقش اللقاء، العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا.

 

وأكد المنفي على حرصه الكامل على جمع الفرقاء الليبيين ورآب الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية، فيما أكد المبعوث الأممي، بحسب الإيجاز، أن وجود المنفي بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، مع عضوى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان.

 

وجاء ذلك اللقاء في وقت أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقّ، أن الأمم المتحدة تدعم السلطات الليبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من الشهر المقبل.

 

وأوضح "حق" - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية- أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين، لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن البتّ في أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ‎ليبيا، من صلاحيات مفوضية الانتخابات.

المنفي
المنفي
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