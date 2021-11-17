الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة بالدقهلية

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات المنصورة، غدًا الخميس، استكمال محاكمة وليد أحمد أحمد الريس لاتهامه بقتل زوجته سماح عبدالرزاق المرسى.

وكان شهدت مدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية خلافات بين الزوجين أدت إلى ترك المنزل وأقامت دعوى حضانة للأطفال، وفى يوم الحادث توجهت المجنى عليها مع قوة من الشرطة لتنفيذ حكم حضانة واستلام نجليها من زوجها المتهم، وبعد تنفيذ الحكم واستلام الأولاد وأثناء ضمها فى أحضانها فى التوكتوك قام المتهم بتسديد طعنات قاتلة باستخدام سكين أودت بحياتها فى الحال أمام الشرطة.

 وقررت النيابة إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد.

المنصورة محكمة جنايات محافظة الدقهلية الدقهلية عقوبة القتل العمد المنزل

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