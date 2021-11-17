الموظفون يتساءلون في حيرة: لماذا نحن جوعى طول الوقت؟

يُساهم الجلوس أمام شاشات الحاسوب في عملك بزيادة الشعور بالجوع، حيث يمكن أن يؤثر ما تأكله وكيف تأكل على عدد المرات التي تشعر فيها بالجوع.

ويمكن أن يكون سبب الجوع المستمر هو نقص البروتين والألياف والدهون في نظامك الغذائي، حيث يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو التعرض للضغط أيضًا على شهيتك.

تتحدث أخصائية التغذية المسجلة جوليا زومبانو بموقع clevelandclinic الطبي، عن سبب شعورك بالجوع باستمرار وكيف يمكن أن تُساعدك بعض الأطعمة على الشعور بالشبع لفترة أطول.

لماذا تشعر بالجوع طوال الوقت؟

يبدأ الجوع عادةً بعد ساعتين من آخر مرة تناولت فيها وجبة، حيث تقول زومبانو، إنك في الواقع تشعر بعلامات جسدية على الجوع، لذا فإن معدتك تهتز وطاقتك تنخفض، وقد تشعر بالتوتر.

من ناحية أخرى، لا يظهر الجوع العاطفي أي علامات جسدية، هذا عندما يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة، حيث يقدر الأطباء أن حوالي 90٪ منا ينخرطون في الأكل العاطفي.

أنت لا تأكل ما يكفي من البروتين

يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الثلاثة التي يحتاجها جسمك، لمنحك الطاقة، فعند استخدامها معًا في وجبة، يمكن أن تساعد في تغذية جسمك وإشعارك بالشبع.

وعندما تقوم بتضمين البروتين مع الكربوهيدرات المعقدة، فإنه يبطئ من معدل الجلوكوز، هذا يعني أنه سيكون لديك زيادة تدريجية ثم انخفاض تدريجي، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاستقرار والرضا.

أنت لا تنام جيدًا

إذا كنت لا تحصل على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، حيث يساعد النوم على تنظيم هرمون الجريلين، وهو هرمون منشط للشهية، فعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى الشعور بالجوع

أنت تأكل الكربوهيدرات المكررة

احترس من الأطعمة المصنوعة من الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض أو الأرز الأبيض، حيث إن تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة لا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

نظامك الغذائي منخفض الدهون

يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والجوز أو بذور الكتان في شهيتك، ولكن إذا كنت تفتقر إلى الدهون الصحية في نظامك الغذائي، فقد يؤدي ذلك إلى اشتهاء الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالسكر.

يحتاج نظامك الغذائي إلى مزيد من الألياف

الألياف جيدة لجسم الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجوع، ابحث عن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والعدس والفول والشوفان للمساعدة في إفراز هرمونات تقليل الشهية.

أنت لا تشرب كمية كافية من الماء

يشعر الكثير منا أننا جائعون بينما في الحقيقة نشَعر بالعطش فقط، ولكن قبل تناول هذا الكوب الرابع من القهوة، ضع في اعتبارك أن هذه المشروبات يسبب لك الجفاف، ناهيك عن إضافة سعرات حرارية غير ضرورية.