الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

‏وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب الفلسطيني، منفذ عملية الطعن، من القدس، ويبلغ 16 عامًا.

‏ووقعت عملية طعن ضد عناصر شرطة الاحتلال بالقدس، قرب مقر جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، والتي تستولي على منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

‏وأصيب اثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية، أحدهما في ساقه ورأسه بعد تعرضه لعدة طعنات، والآخر أصيب في رأسه.

القدس استشهاد فلسطيني قوات الاحتلال المدينة المحتلة عملية طعن الشرطة الإسرائيلية

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