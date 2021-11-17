استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

‏وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب الفلسطيني، منفذ عملية الطعن، من القدس، ويبلغ 16 عامًا.

‏ووقعت عملية طعن ضد عناصر شرطة الاحتلال بالقدس، قرب مقر جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، والتي تستولي على منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

‏وأصيب اثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية، أحدهما في ساقه ورأسه بعد تعرضه لعدة طعنات، والآخر أصيب في رأسه.