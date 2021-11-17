«الإيسيسكو» تختتم فى تونس ندوة إقليمية حول ريادة الأعمال وتمكين المرأة

اختتمت، الأربعاء، في تونس العاصمة أعمال الندوة الإقليمية "ريادة الأعمال وتمكين المرأة" التي نظمها مركز الاستشراف الاستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، واستمرت على مدى يومين، من أجل دعم ريادة الأعمال النسائية، وتأهيل سيدات الأعمال والشباب، ومناقشة تحديات المجال في دول العالم الإسلامي.

وأفاد بيان أصدرته الإيسيسكو بأن الدكتور قيس الهمامي مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، أكد خلال الندوة التي انعقدت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي ضرورة تعزيز دور النساء في المجال الاقتصادي من خلال دعم فرص ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات، وندوات وتنظيم ورش عمل لمناقشة سبل وآليات استشراف والتغلب على التحديات التي تواجهها النساء، بهدف تسهيل التحاقهنّ بأسواق العمل، موضحا أهمية الدور المحوري لتبادل الخبرات داخل وخارج العالم الإسلامي في المساهمة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أوضح البيان أن المشاركين من رواد أعمال وخبراء ومختصين في المجال، ناقشوا خلال جلسات اليوم الأول من الندوة دور الجامعات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز تأهيل النساء وريادة الأعمال النسائية، وريادة الأعمال الرقمية، إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه ريادة الأعمال النسائية.

تضمنت أعمال اليوم الثاني من الندوة أربع ورشات عمل، لفائدة ستين من الطلاب والنساء، حول تبادل الممارسات الفضلى في مجال ريادة الأعمال في المنطقة، وإعادة تموقع الجهات المختصة في ريادة الأعمال وأدوارها، وتم التركيز على آفاق ريادة الأعمال النسائية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى سبل تعزيز مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تم عقد مائدة مستديرة لمناقشة مفاهيم "الاستباق، والاستشراف، والبحث".

ودعت الإيسيسكو دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الحكومية وجهات الاختصاص بشؤون التراث، إلى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالتراث الثقافي المادي واللامادي، ومواصلة دورها.