مستشار المفتى يوضح الحكم الشرع في الصلاة على الكرسي مع الاستطاعة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن الأصل في الصلاة أن تكون مِن قيام، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لمن يستطيع، ولذلك من جلس وهو قادر على الوقوف بطلت ركعته، ووجب عليه أن يرجع ليقف حال القراءة؛ لتصح ركعته.

وتابع عاشور: لذلك من استطاع القيام وجب عليه الوقوف في الفريضة من أول صلاته، لقول الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، ومن لم يستطع القيام في الفريضة لِمَرَضٍ مَثَلًا فليجلس، وصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله.

حكم الصلاة على كرسي في صلاة النفل

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس: أما في النافلة فلا ننظر إلى الاستطاعة ، ولكن من صلى قائما وهو مستطيعٌ للقيام ، أو كان غير قادر على القيام فصلى جالسًا ، فصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله، ومن صلى النافلة وهو جالس مع كونه قادرًا على القيام، فصلاته صحيحة، ولكن له نصف الأجر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وقد حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

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