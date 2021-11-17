الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتى يوضح الحكم الشرع في الصلاة على الكرسي مع الاستطاعة

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن الأصل في الصلاة أن تكون مِن قيام، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لمن يستطيع، ولذلك من جلس وهو قادر على الوقوف بطلت ركعته، ووجب عليه أن يرجع ليقف حال القراءة؛ لتصح ركعته.

وتابع عاشور: لذلك من استطاع القيام وجب عليه الوقوف في الفريضة من أول صلاته، لقول الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، ومن لم يستطع القيام في الفريضة لِمَرَضٍ مَثَلًا فليجلس، وصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله.

حكم الصلاة على كرسي في صلاة النفل

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس: أما في النافلة فلا ننظر إلى الاستطاعة ، ولكن من صلى قائما وهو مستطيعٌ للقيام ، أو كان غير قادر على القيام فصلى جالسًا ، فصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله، ومن صلى النافلة وهو جالس مع كونه قادرًا على القيام، فصلاته صحيحة، ولكن له نصف الأجر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وقد حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء حكم الصلاة على كرسى في صلاة النفل حكم الشرع في الصلاة على الكرسي الفرض والنفل الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية الصلاة

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