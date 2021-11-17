بمليار دولار..«الإفريقي للتصدير والاستيراد» يوقع صفقة لتمويل استكشاف البترول فى نيجيريا

وقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “Afreximbank”،اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي مع شركة البترول الوطنية النيجيرية “NNPC” لتمويل استكشاف البترول.

وأبرمت الاتفاقية في ديربان، خلال المعرض التجاري الإفريقي الثاني المقام من الذي افتتح 15 نوفمبر حتى 21 نوفمبر الجارى، وتتركز الصفقة على تسهيل تمويل ما قبل التصدير والشحن مدعوما باتفاقية البيع الآجل “FSA” وعقود الشراء من شركة البترول الوطنية النيجيرية التي تعمل كمقترض وبائع، وستدخل “NNPC” إلى اتفاقية البيع الآجل، حيث ستقوم بتسليم 35000 برميل من النفط الخام يوميًا.

وستعزز عائدات هذا المرفق الإيرادات الضريبية وإيرادات العملات الأجنبية وخلق آلاف الوظائف في سلسلة قيمة تكرير النفط والغاز، وكل ذلك بأكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي لصالح الحكومة مباشرة وبالتالي تحسين الميزان التجاري والإجمالي المحلي المنتج في نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وبتوقيع الصفقة من قبل أومور أجيا، المدير التنفيذي لشركة NNPCفإنها تتوافق مع تفويض (Afreximank) لتعزيز المحتوى المحلي في صناعة النفط والغاز في إفريقيا وغيرها من صناعة التعدين وتوليد مستحقات أجنبية في إفريقيا.

وأشاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بالصفقة مؤكدًا أن إفريقيا هي ضحية أكثر من كونها مرتكبًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المدمرة، حيث تساهم بنسبة ضئيلة قدرها 4% من حجم الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، وبالتالي لا ينبغي أن تتحمل وطأة العقوبة أخطاء الآخرين.

وتنظم جنوب إفريقيا المعرض بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر الجاري، ويحظى المعرض بمشاركة 24 دولة إفريقية تستعرض فرصها التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى معالمها السياحية والثقافية إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الدولية من خارج القارة السمراء، ويتوقع من خلاله إبرام صفقات تجارية بـ40 مليار دولار.