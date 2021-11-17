الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق «فكهانى» بتهمة قتل زميله فى العاشر من رمضان للمفتى

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، أوراق بائع فاكهة لفضيلة المفتى لقيامه بقتل زميله بطعنة بالأسلحة البيضاء لتسابقهما على أولوية الجلوس بسوق الأردنية بمدينة العاشر من رمضان واقعة مؤسفة.

فتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة بائع فاكهة بمنطقة الأردنية  بمدينة العاشر من رمضان وأنه حدثت مشادة كلامية بينه والمجنى عليه على حجز مكان الفرش بالسوق تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث الإصابات التى أودت بحياته.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات التى قررت إحالة المتهم للمفتى وتحدد 10 يناير للنطق بالحكم.

محكمة جنايات الزقازيق قسم شرطة العاشر من رمضان الأسلحة البيضاء وزارة الداخلية مركز شرطة محكمة الجنايات الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

«القضاء الإدارى»: عدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

التفاصيل الكاملة لوجود كاميرا فى دورة مياه السيدات بـ«أسوان التخصصى»

مدرسة أمريكية تجبر طلابها على عدم ارتداء الحذاء والمشي حفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات

«التحرير الفلسطينية»: قرار اسرائيل نقل مقر وزارتها للقدس المحتلة خطير ومرفوض