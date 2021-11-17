إحالة أوراق «فكهانى» بتهمة قتل زميله فى العاشر من رمضان للمفتى

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، أوراق بائع فاكهة لفضيلة المفتى لقيامه بقتل زميله بطعنة بالأسلحة البيضاء لتسابقهما على أولوية الجلوس بسوق الأردنية بمدينة العاشر من رمضان واقعة مؤسفة.

فتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة بائع فاكهة بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان وأنه حدثت مشادة كلامية بينه والمجنى عليه على حجز مكان الفرش بالسوق تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث الإصابات التى أودت بحياته.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات التى قررت إحالة المتهم للمفتى وتحدد 10 يناير للنطق بالحكم.