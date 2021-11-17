الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ 2003

النفط
النفط

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية، الأسبوع الماضي لـ212 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2003.

 

وخفضت الولايات المتحدة مخزونها البترولي الاستراتيجي إلى 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب قناة "cnbc" الأمريكية.

 

فيما تراجعت أسعار النفط بعد انخفاض مخزون النفط الأمريكي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأدنى مستوى منذ يونيو 2003، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بأكثر من 1% لتتداول عند 81.5 دولار للبرميل.

 

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بأكثر من 1.5% إلى 79.4 دولار للبرميل.

 

الكونجرس يطالب بالسحب من احتياطي النفط 

وقد طالب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم، إدارة البلاد بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، في سبيل خفض أسعار المحروقات المرتفعة مع دخول موسم العطلات في البلاد.

 

وقال شومر في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك متوجها إلى إدارة الرئيس بايدن: «فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك».

 

وتطرح فكرة اللجوء إلى احتياطات النفط الاستراتيجية أكثر فأكثر في الولايات المتحدة بهدف خفض أسعار الخام، بينما يتخذ بايدن موقفا دفاعيا مع تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

 

لكن مع تقديم وعود حول مكافحة ظاهرة تغير المناخ، ما زال البيت الأبيض يقيم إمكان استخدام هذه الصلاحية التي نادرا ما يتم اللجوء إليها وسيكون تأثيرها على كلفة الوقود مؤقتا.

 

وتم إنشاء احتياطات النفط الاستراتيجية الأميركية في العام 1975 للتصدي لصدمات النفط. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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