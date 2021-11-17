مشرفو فصول محو الأمية: نحارب الجهل والفقر لتنمية المجتمع

ضمن «تكافل وكرامة»..

واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في محو أمية أكبر عدد من المواطنين من خلال استهداف فئات معينة.

كان من بين تلك الفئات مستفيدي تكافل وكرامة، حيث بدأت الوزارة تطبيق مبادرة "لا لأمية تكافل وكرامة"، في فصول محو الأمية في القرى والنجوع.

وتستهدف المبادرة محو أمية مليون و800 ألف مواطن ببرنامج تكافل وكرامة، حيث أن مستفيديه 62% منهم أميين وتم بالفعل محو أمية 55 ألف سيدة حتى الآن.

"الدستور" تحدثت في التقرير التالي مع عدد من المسؤولين عنها لمعرفة أهم التطورات التي وصلت إليها.

محمود سعد، مسؤول جمعية زكاة الخير في قرية بني حران المنيا، والتي تم افتتاح فصلين محو أمية لمستفيدي تكافل وكرامة، قال إن الجمعية كان لها دعوات ومطالبات منذ فترة طويلة بإنشاء فصول محو الأمية لوحدة الشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سيتم افتتاح فصلين إضافيين، وهناك حملات دعوية كي يشارك مستفيدي تكافل وكرامة في تلك الفصول.

وأشار إلى أن الجمعية تتعاون مع وحدة الشؤون الاجتماعية في إنشاء فصول محو الأمية كي يستفيد منها الحاصلون على تكافل وكرامة، وبذلك يستفيدون من التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأيضًا رفع المستوى التعليمي.

وأضاف: "محو أمية عدد من الأفراد له دور كبير في تنمية المجتمع وتوعية المرأة تحديدًا والنهوض بالطفل أيضًا لأن والديه متعلمين وليسوا أميين بدل من تركهم للجهل والفقر، ووضعنا تصور أن الفصول لا تكون في المنازل بمعنى أن المدرس يجمع عدد من الأفراد في منزل ويعطيهم الدروس".

تابع: "لكن الأفضل هو تدشين فصول بعينها في القرية، كي تأتي الدور المنوط به في محو أمية الشخص، ويكون أكثر رعاية واهتمام والنهوض بمستوى الشخص الأمي".

واختتم: "الفصل لا يزيد عن 10 أو 15 دارس، ولا بد أن يكون المدرس حاصل على الأقل على دبلوم تجارة، ويفضل أن يكون أحد مستفيدي تكافل وكرامة أو خريجي ذلك المشروع، عشان يقدر يفيد اللي قدامه".

صباح السيد، مديرعام الخدمة العامة بالإسكندرية، وإحدى مشرفي فصول محو الأمية بالمحافظة، تقول: "فصول محو الأمية تم تطبيقها منذ أغسطس الماضي، على مستفيدي تكافل وكرامة والقرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة".

وأوضحت أن المناطق التي تم تطبيق فيها تلك الفصول هي برج العرب والمنتزه وعبدالقادر وغرب إسكندرية، مشيرة إلى أن في الوقت الحالي يتم افتتاح 6 فصول في منطقة بناجر السكر لمحو أمية مستفيدي تكافل وكرامة بها.

وأضافت: "الفصل فيه حوالي من 10 إلى 20 مستفيد يتم محو أميته، والمدرسين من الخدمة العامة بالمحافظة أو مستفيدات تكافل وكرامة المتعلمات بشرط ألا تقل درجتهم التعليمية عن دبلوم بحيث يستطيعون تعليم غيرهم".

وتابعت: "اختيار تلك الفئة تحديدًا كان بسبب أن الشؤون الاجتماعية تخدم عدد ضخم من مستفيدي تكافل وكرامة وأغلبهم يعانون من الأمية، إلى جانب تنفيذ حملات تشجيع لاستهداف فئات مثل المعاشات التي تضم أعداد كبيرة".

وعن مدى إقبال مستفيدي تكافل وكرامة على تلك الفصول، قالت: "في بعض المناطق وجدنا إقبال شديد منهم والبعض الآخر كان الإقبال ضعيف، بسبب العادات والتقاليد، ففي منطقة برج العرب، كان الإقبال صعب للغاية فالنساء هناك لا يخرجن من بيوتهن وهناك قيود شديدة تمنعهن من الخروج، ونسبة النساء المتعلمات قليلة للغاية".

تابعت: "بنحاول نشجعهم ونقوم بحملات ترويجية طول الوقت عن مدة الاستفادة اللي هتعود عليهم في حال الانضمام لفصول محو الأمية".