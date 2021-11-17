الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المجاري تبتلع شاب بقرية «الإعلام» في الفيوم

جثة
جثة

لقي شخص في العقد الثاني من العمر مصرعه، إذ ابتلعته إحدى فتحات شبكة المجاري بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث سقوط شاب في إحدى بالوعات الصرف الصحي بالإعلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الشاب في العقد الثاني من العمر بسبب انزلاقه داخل إحدى فتحات الصرف الصحي أثناء العمل به في التسليك وتطويرها.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف الضحية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شاب سقط المجارى بقرية الاعلام بالفيوم

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