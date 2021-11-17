صحة المنوفية: تجهيز أماكن لتطعيمات المواطنين بلقاح كورونا بمنوف

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماع مجلس أمناء بمستشفى منوف العام، بحضور صبري حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات، والدكتورة أماني المعداوي نائب إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة فاطمة الضرغامي مديرة الإدارة الطبية بمنوف والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات منوف، والدكتور خالد العجمي مدير مستشفى صدر منوف والدكتور محمد إسماعيل مدير مستشفى رمد منوف.

وأكد «جودة»، تجهيز أماكن تطعيمات لقاح فيروس كورونا، ونقل الفرق الطبية المتنقلة لأماكن تواجد السادة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار التطوير والتحديث في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية في القطاع الصحي بالمنوفية.

وكانت من أهم توصيات اجتماع مجلس الأمناء الآتي:

«تفعيل دور فرق السلامة والصحة المهنية والجودة، ومكافحة العدوى داخل المستشفيات والتأكيد على أهمية دور الزمالة المصرية، والتواصل بين المدربين والمتدربين والتدريب العملى داخل المستشفيات للزمالة المصرية».

يذكر أنi شدد وكيل الوزارة على الالتزام بالانظباط الإداري في الوحدات الصحية والتجهيزات والاستعدادات للوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات لمبادرة «حياة كريمة»، عن طريق رفع مساحات الوحدات الصحية والمراكز الطبية.