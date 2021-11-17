الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شاب في باب الشعرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانتهما بقتل شاب بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. 

وتبين من قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهمين وهم «منصور. ف» 22 عامًا، عامل، والمتهم «إسلام . م» 27 عامًا، عامل، والمتهم «محمد. ع» 32 عامًا، عامل، والمتهم «هاني. ع»36 عامًا، عامل، بقتل  المجنى عليه «صلاح . م» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، واعد لهذا الغرض المتهم الأول سلاح أبيض« مطواه قرن غزال».

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين من الأول حتى الثالث، تتبعوا المجني عليه وقام الأول بتسديد طعنة نافذة في صدره، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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