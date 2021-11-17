فرنسا تستضيف معرض تشكيلي لفنانين عرب ديسمبر المقبل

تحتضن مدينة مونبلييه الفرنسية معرضًا للفن التشكيلي، ديسمبر المقبل، بالتعاون بين رؤى عربية وجمعية فن بلا حدود بفرنسا والتوثيق الإلكتروني للفنون التشكيلية وجاليري فنون المها بجدة.

يأتي المعرض بمشاركة 50 فنانًا وفنانة من مصر والسعودية والمغرب واليمن وفرنسا تتنوع الأعمال بين تصوير زيتي وفحم ورصاص وتصوير.

وأكدت الفنانة التشكيلية نعيمة السبتي أن المعرض انطلاقة جديدة بعد الجائحة ويشارك في المعرض الفنانة صالحة تاج وياسمين حميد وأسماء مغربل وسلوناس داغستاني ونادية العوفي والفنان أحمد الزهراني ورغدة باحداد ووفاء عبدالرحمن ونسرين بغدادي وسامية صميلان ومرام عبد الحميد ونادية العوفي ونادية محمد عفان ومحمد جداوي وحنان الغامدي وجازي عسيري وصالح محمد وزهراء أحمد وعباس آل شعيب والوليد الشمراني وخيال الشهري وليدي الشهري و رهف محمد وصالحة آل براك وعايشة الأسمري وعدد كبير من المملكة السعودية.

وقالت مها ياسين، رئيس جاليري فنون المها بجدة، إن التعاون المثمر يجعل التقارب بين الدول العربية والأوروبية أكثر عملية، خاصة عندما يأتي هذا عبر الفن كوسيط وأحد ركائز القوى الناعمة لبلداننا العربية.