توزيع 6 آلاف بطانية على مستحقيها بمراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

وأشار «آمنة»، إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين، ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 6 آلاف بطانية كالآتي: «وادي النطرون 1000 بطانية، لتوزيعهم بقرى: «الإمام مالك، الطبراني، الشهداء».

كما تم تخصيص لمركز حوش عيسى عدد 1000 بطانية، لتوزيعهم بقرى: «على بن أبي طالب - الكوم الأخضر- أبوالشقاف - القرنين»، كفر الدوار 1000 بطانية لتوزيعهم بقرى: «الأمراء، كوم البركة، سيدى غازي»، وأبوحمص 1000 بطانية، لتوزيعهم بقرى: «بسنتواى - دمسنا - بركة غطاس - جواد حسني»، وجمعية المرحوم محمد مرير عدد 400 لتوزيعهم على قرية كفر زيادة.

ومن جانبه، أكد «آمنة»، أنه سيتم تسليم 800 بطانية للتوزيع بمركز دمنهور و800 بطانية أخرى لقرى مركز أبو المطامير.