25 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال في سوهاج

نظمت محافظة سوهاج 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج «لسه نوارة»، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.



واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها طالبات المرحلة الثانوية بمدارس التربية والتعليم، بالإضافة إلى الشباب والأهالي وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات «التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة».



ووجّه المحافظ، بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدًا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.

فيما دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اليوم، مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»، والتي أطلقتها الجامعة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بالشراكة مع الهيئة القومية لمحو الأمية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور العميد عمرو توبة رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة.



وأكد، أن ما تشهده مصر في هذه الآونة من انطلاق «الجمهورية الجديدة» يتطلب تكثيف جهودنا لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030، لافتا إلى أهمية التواصل والتعاون بين هيئات المجتمع الحكومية والمدنية، وتوقيع بروتوكولات التعاون في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة منارة العلم، وقاطرة التنمية في أي إقليم، ومشاركة طلابها في محو الأمية وتدريب المعلمين.



وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى جهود الجامعة في القضاء على الأمية، وما حققته من إنجازات ملموسة، حيث نجح طلاب كلية التربية في محو أمية 2800 دارس بمراكز وقري سوهاج، خلال العام الحالي، ما صعد بالجامعة للمركز 13 بين الجامعات بعد أن كانت خارج التصنيف في ملف جهود محو الأمية، لافتًا إلى أن الخطة الحالية تستهدف محو أمية أكثر من 10 آلاف دارس خلال الفترة المتبقية من هذا العام من خلال 1877 فصل تم افتتاحها.



ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة تعليم الكبار، أن الهيئة انتهجت نهجًا جديدًا للقضاء على الأمية، من خلال الشراكة الحقيقية والصادقة من قبل الجامعات، والوزارات وجميع مؤسسات الدولة، وقد أثمر ذلك عن نتائج فعلية ملموسة على أرض الواقع، حيث فازت مصر بجائزة اليونسكو لعام 2021، من بين 172 دولة في مجال محو الأمية.

