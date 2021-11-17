الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإيسيسكو» تبحث مع جامعة كوڤنترى البريطانية آفاق التعاون

الإيسيسكو
الإيسيسكو

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، مع رئيسة جامعة كوڤنتري البريطانية الدكتورة مارجريت كايسلي هايفورد آفاق التعاون بين الإيسيسكو والجامعات في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو، خلال اللقاء، أبرز محاور رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، وما تقوم به من أدوار في ترسيخ قيم الحوار الحضاري والتعايش بين الثقافات المختلفة، وبناء قدرات النساء والشباب، والمساهمة في نشر ثقافة الاستشراف لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية، ودعم استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة بدول العالم الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد بيان للإيسيسكو، الأربعاء، بأن المدير العام للإيسيسكو عقد لقاء مفتوحًا شارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعة، تحدث فيه عن مشاريع وبرامج المنظمة، خصوصا الموجهة للشباب، ومنها برنامج التعليم من أجل السلام والأمن، الذي تخرج فيه 30 سفيرا شابا للسلام، ينتمون إلى 23 دولة حول العالم، خلال عام 2021، وسيَتواصل في الأعوام المقبلة.

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