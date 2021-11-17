الإثنين.. وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره اللبنانى فى موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في موسكو يوم 22 نوفمبر الجاري.

قالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية، الأربعاء: "سيقوم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الحالي"، موضحة أن الوزير اللبناني سيعقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 22 نوفمبر.

تشير وسائل إعلام روسية إلى أن المباحثات بين الوزيرين الروسي واللبناني ستتناول الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.