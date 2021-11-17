فرقة جميلة والأبطال الآخرون تنطلق في أول جولة لأغنية «أحلام بلا حدود»

أعلنت الفرقة الفلسطينية الألمانية، جميلة والأبطال الآخرون، عن انطلاقها بجولة تستمر لخمسة أيام في مختلف أنحاء مصر، ويأتي ذلك عقب طرح أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان “أحلام بلا حدود”.

وتُعد هذه الجولة الأولى للفرقة بعد أزمة كوفيد-19، ما يجعلها لحظةً مميزةً ومرتقبة لدى أعضاء الفرقة ومعجبيها.

وافتتحت الفرقة جولتها المخصصة لأداء أغنية أحلام بلا حدود يوم 11 نوفمبر في نادي كايرو جاز كلوب، وتلاها عروض في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية ومدينتي نويبع والذهب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جميلة اليوسف، قائدة الفرقة ذات الأصول الفلسطينية الألمانية: "كانت حفلتنا في نادي كايرو جاز كلوب استثنائية، إذ أشعل الجمهور المكان بأسره بحماسهم وتفاعلهم معنا، ولا شك أن العرض كان مميزاً لأن معظم الجماهير لم تكن على علمٍ بنوع الموسيقى التي نقدمها".

ولكنّ عدم معرفة الجمهور لموسيقى فرقة جميلة والأبطال الآخرون لا تشكل أية مشكلة لهم، إذ يتخطى فنهم حدود التصنيفات الموسيقية بفضل "التنوع الموسيقي الذي تقدمه الفرقة والذي يستمتع به الكثيرون من عشاقها"، حسب وصف جميلة.

وتشتهر فرقة جميلة والأبطال الآخرون بموسيقاها المشوقة والحماسية، إذ تمزج بين الروك والهيب هوب مع الألحان القادمة من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا.

كما تتضمن أغاني الفرقة رسالة سياسية قوية ومناهضة للعنصرية، وهو ما يتناغم مع جمهورها ويعكس تطلعاتهم.

وتختتم الفرقة المكوّنة من خمسة أشخاص جولة أغنية أحلام بلا حدود بالمشاركة في مهرجان الجونة بعزفها خلال مهرجان رابطه للصحة.

وأضافت جميلة: "سنختتم جولتنا في مهرجان رابطه، لذا أعتقد أنها ستكون لحظةً مؤثرةً جداً بالنسبة لي، حيث سيتفرد المهرجان بأجواء استثنائية خصوصاً بمشاركة نخبة من الأشخاص والمدربين والفنانين المنفتحين ذهنياً وشعورياً".