الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في ذكرى الاستقلال.. الرئيس الفلسطيني يتلقى برقية تهنئة من العاهل المغربي

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى والعاهل المغربى

تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، برقية تهنئة من ملك المملكة المغربية محمد السادس، بالذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وأعرب العاهل المغربي في البرقية، عن اعتزازه بروابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تمتينها.

وأكد العاهل المغربي وقوف المغرب الثابت مع الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتمنى الملك للرئيس محمود عباس موفور الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.

الرئيس الفلسطيني المغرب اعلان الاستقلال الشعب الفلسطيني روابط الإخوة

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