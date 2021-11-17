في ذكرى الاستقلال.. الرئيس الفلسطيني يتلقى برقية تهنئة من العاهل المغربي

تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، برقية تهنئة من ملك المملكة المغربية محمد السادس، بالذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وأعرب العاهل المغربي في البرقية، عن اعتزازه بروابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تمتينها.

وأكد العاهل المغربي وقوف المغرب الثابت مع الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتمنى الملك للرئيس محمود عباس موفور الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.