تنبيه مهم للطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج التعليمية

أصدرت قناة مدرستنا تنبيهًا مهمًا أنه استجابة لطلبات الطلاب وأولياء الأمور، فإنه تم فصل إذاعة الدروس التعليمية لجميع المراحل على قناة "مدرستنا" إلى قناتين، "مدرستنا 1" خاصة بإذاعة مواد المرحلة الابتدائية فقط على التردد 12303، و"مدرستنا 2" خاصة بإذاعة مواد المرحلة الإعدادية فقط على التردد 10777.

ومن المقرر أن تطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم "دليل المعلم" ستتيح شرحًا تفصيليًا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهى المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا.

وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم "إزاي" الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل، ويقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.

5 فبراير 2022

ويُذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين في موعده الجديد في العاشرة مساءً على مدرستنا 1 ومدرستنا 2.

وكشف د. طارق شوقي، أنه تم تطعيم أكثر من 95% من المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، منهم الجرعة الواحدة، ومنهم جرعتين، لافتًا إلى أنه جاري تطعيم باقي العاملين.

وكشف وزير التعليم، خلال تصريحات له، إلى أن الدولة وفرت نحو 8 ملايين جرعة فايزر لطلاب المرحلة الثانوية للفئة العمرية بين 15 لـ19 سنة، مناشدًا الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم.