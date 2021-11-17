الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: 270 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء،  تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد مليونا و280 ألفا و362، منذ بدء الجائحة.
 

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن السلطات الصحية القول اليوم إنه تم تسجيل عشر حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 28 ألفا و628 حالة.
 

وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونا و229 ألفا  و347 ، بعد تسجيل 499 حالة تعاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند و البرازيل والمملكة المتحدة وتركيا و المكسيك و إندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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