الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تتفق مع «أمم جنوب شرق آسيا» على المضي في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

التجارة
التجارة

عقدت وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات الكندية، ماري نج، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزراء اقتصاد رابطة أمم جنوب شرق آسيا في اجتماعات وزراء اقتصاد آسيان، للإتفاق على المضي قدمًا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الكبيرة سريعة النمو مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، يدعم النمو طويل الأجل لكندا، ويوفر وظائف جيدة، ويضمن انتعاشًا اقتصاديًا قويًا ومرنًا من جائحة كورونا.

وأعلن المجتمعون أن كندا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا قد اتفقتا على المضي قدمًا مع المفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة.

وفي الاجتماع الافتراضي، وافق الوزراء على بيان مشترك يسلط الضوء على إمكانية اتفاقية التجارة الحرة للمساعدة في تنويع سلاسل التوريد، وزيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز التزام كندا والآسيان المشترك بفتح الأسواق والتجارة القائمة على القواعد.

ومن المقرر أن تقدم الوزيرة الكندية إشعار نية للدخول في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الآسيان بالإضافة إلى أهداف كندا التفاوضية، في مجلس العموم ، بما يتفق مع السياسة المعدلة بشأن تقديم المعاهدات في البرلمان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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