الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: تشديد أوسع في الإغلاق مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

تبحث الحكومة النمساوية، يوم الجمعة المقبل، إجراء مزيد من الإغلاق في البلاد في ضوء استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".

وأشارت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر - في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة - إلى أن المشاورات مستمرة مع خبراء وزارة الصحة وحكام الولايات للسيطرة على الوضع المأساوي للإصابات الجديدة الأخذة في الارتفاع.

وقال كوستينجر، إن إجراءات جديدة محتملة في الأسبوع المقبل في ضوء الوضع المتدهور للإصابات التي سجلت اليوم مستوى قياسيًا وهو 14 ألفًا و416 إصابة جديدة.

كانت الحكومة قد فرضت، يوم الاثنين الماضي، إغلاقًا عامًا على غير الملقحين، بينما تتجه المشاورات إلى إقرار إغلاق عام على الجميع في الأسبوع المقبل. 

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