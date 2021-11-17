روسيا تدين الأحداث الإرهابية في أفغانستان وتعرب عن قلقها إزاء استمرار النشاط الإرهابي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تُدين الأحداث الإرهابية، التي وقعت في أفغانستان مؤخرا، معربة في الوقت نفسه عن قلق بلادها تجاه استمرار النشاط الإرهابي في أفغانستان.

وقالت زاخاروفا - في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء-: "نحن قلقون من استمرار النشاط الإرهابي في هذا البلد، وندين بشدة الهجمات الإرهابية، التي وقعت هناك خلال الأسبوع الماضي"، معربة عن تعازي بلادها لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.